Мерабова о джазовом фестивале в Абхазии: важное событие в культурной жизни всего мира

Международный фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" - одно из основных культурных событий не только Абхазии, но и все мировой культуры, сказала джазовая вокалистка Мариам Мерабова в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Фестиваль — одно из основных культурных событий для города, и вообще в мировой культуре. В воспитании культурного уровня наших детей, и населения в общем такие фестивали необходимо проводить. Это как воспитание детей, они сначала могут противиться, не понимать, что от них хотят, но родитель же воспитывает и знает, для чего это. Мне кажется, это просто надо делать. Мы привезли непростую музыку, инструментальную, именно авторскую музыку, и слушатель это оценил. Зритель был просто бомбический, он знал, куда пришел, на какую музыку, а может, и не знал, но вдруг открыл для себя эту музыку", — рассказала Мерабова в эфире радио Sputnik Абхазия.

В рамках III Международного фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" джазовое трио Армена Мерабова и специальный гость Мариам Мерабова устроили вечер свободной музыки на международном джазовом фестивале в Сухуме.