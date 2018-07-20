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Мариам Мерабова
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мерабова о джазовом фестивале в Абхазии: важное событие в культурной жизни всего мира

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Международный фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" - одно из основных культурных событий не только Абхазии, но и все мировой культуры, сказала джазовая вокалистка Мариам Мерабова в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Фестиваль — одно из основных культурных событий для города, и вообще в мировой культуре.  В воспитании культурного уровня наших детей, и населения в общем такие фестивали необходимо проводить. Это как воспитание детей, они сначала могут противиться, не понимать, что от них хотят, но родитель же воспитывает и знает, для чего это. Мне кажется, это просто надо делать. Мы привезли непростую музыку,  инструментальную, именно авторскую музыку, и слушатель это оценил.  Зритель был просто бомбический, он знал, куда пришел, на какую музыку, а может, и не знал, но вдруг открыл для себя эту музыку", — рассказала Мерабова в эфире радио Sputnik Абхазия.

В рамках III Международного фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" джазовое трио Армена Мерабова и специальный гость Мариам Мерабова устроили вечер свободной музыки на международном джазовом фестивале в Сухуме.




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