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Сергей Шамба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шамба о флаге Абхазии: приятно, что молодежь с любовью и уважением относится

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День Государственного флага очень важный день в нашей истории, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия общественный деятель, экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

"Очень приятно наблюдать, с какой любовью наша молодежь относится к нашему флагу. Я думаю, что Валерий Гамгия создал национальный шедевр, он хорошо воспринят нашим обществом. Я вижу, что это непросто полотно, как бывает в некоторых случаях, это для нашей молодежи символ Независимости, нашей Победы, нашей надежды на большой успех в будущем. Каждый элемент имеет свою историю, свое объяснение, свой смысл. Открытая ладонь очень древний символ, как солярный знак. Очень важно, что существует такой день в нашей истории, день Государственного флага Абхазии. И особенно приятно то, как его воспринимают люди, молодежь, это говорит о большом чувстве патриотизма. Меня переполняет чувство гордости за то, что мы сделали, ведь это самое трудное, что есть в мире, создали независимое государство", — рассказала Шамба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года. Он символизирует этапы развития государственности абхазского народа.

Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики>>

Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства и насчитывает 12 столетий.

Семь полос зеленого и белого цветов соответственно символизируют духовность и молодость.

Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Государственная символика Абхазии была разработана известным абхазским художником, графиком Валерием Гамгия.




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