Фитин о "Белых касках" в Сирии: Запад решил их убрать, боясь признания в провокациях

Часть сотрудников организации "Белые каски" и членов их семей не удалось эвакуировать из Сирии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в канадском правительстве. По мнению политолога Владимира Фитина, вторая часть сотрудников организации специально осталась в тех районах, где все еще находятся террористические анклавы.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Как сообщил источник, группа "Белых касок" и члены их семей "не смогли добраться до границы из-за ситуации на местности". Группа все еще находится на сирийской территории, и нет уверенности в том, что спасателям удастся провести вторую операцию по эвакуации из-за "нестабильной" ситуации в стране.

По данным агентства со ссылкой на МИД Иордании, в страну было эвакуировано 422 человека, несмотря на изначальную договоренность об эвакуации 800 человек.

"Вторая половина благополучно перетечет в Идлиб, если будет возможность и необходимость организовать там соответствующую провокацию, на которых они выросли и которые делают с большим удовольствием и очень умело. Абсолютно четко мы это видели и подтверждаем, что все эти их постановочные спектакли спонсируются английскими и американскими службами. Они их берегут, учитывая наступление сирийской армии, которая может захватить их и добиться признания, что все это было сыграно, а не в реальности. Просто решили их благополучно убрать, а часть оставить в тех районах, где остались террористические анклавы", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Организация получила известность благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.

В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с "Аль-Каидой"*.