19:23 23 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.20
  • EUR74.13
Поиск
Владимир Фитин
© Фото: РИСИ ТВ

Фитин о "Белых касках" в Сирии: Запад решил их убрать, боясь признания в провокациях

Радио
Получить короткую ссылку
410

Часть сотрудников организации "Белые каски" и членов их семей не удалось эвакуировать из Сирии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в канадском правительстве. По мнению политолога Владимира Фитина, вторая часть сотрудников организации специально осталась в тех районах, где все еще находятся террористические анклавы.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Как сообщил источник, группа "Белых касок" и члены их семей "не смогли добраться до границы из-за ситуации на местности". Группа все еще находится на сирийской территории, и нет уверенности в том, что спасателям удастся провести вторую операцию по эвакуации из-за "нестабильной" ситуации в стране.

По данным агентства со ссылкой на МИД Иордании, в страну было эвакуировано 422 человека, несмотря на изначальную договоренность об эвакуации 800 человек.

"Вторая половина благополучно перетечет в Идлиб, если будет возможность и необходимость организовать там соответствующую провокацию, на которых они выросли и которые делают с большим удовольствием и очень умело. Абсолютно четко мы это видели и подтверждаем, что все эти их постановочные спектакли спонсируются английскими и американскими службами. Они их берегут, учитывая наступление сирийской армии, которая может захватить их и добиться признания, что все это было сыграно, а не в реальности. Просто решили их благополучно убрать, а часть оставить в тех районах, где остались террористические анклавы", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Организация получила известность благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.

В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с "Аль-Каидой"*.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение пожара в Валдгальской волости Талсинского края
    Нужна помощь

    Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.

  • Линия электропередач возле дороги
    В ожидании блэкаута

    Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.

  • девушки в национальных костюмах
    Только взвешенная политика

    Президент Молдавии прокомментировал отношения республики с Западом и Востоком и рассказал, как власти страны должны выстраивать внешнюю политику.

  • Встреча министра МВД Таджикистана с генеральным секретарем Интерпола
    Ищу тебя

    Таджикистан и Интерпол обсудили сотрудничество в области поиска людей, находящихся в международном розыске.

  • Картина маслом

    Стала известна степень повреждения картины из музея Савицкого – для оценки состояния полотна на место выезжала замминистра культуры Узбекистана.

  • Анкета на получение шенгенской визы
    За звездой кочевой

    МВД Эстонии предлагает ввести специальные визы для иностранцев, ведущих в силу своей профессиональной деятельности кочевой образ жизни.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Спастись от жары: рекордная температура установлена в Японии
Более 2000 человек переплыли пролив Босфор
"Покорить" Босфор: более 2000 человек приняли участие в заплыве
Эволюция национальных символов Абхазии
Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

Соцсети

Sputnikabkhazia