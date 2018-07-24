Манаргия о гран-при "Голосящий КиВиН" в Юрмале: хочу пережить вновь те эмоции

"Я вспоминаю и у меня мурашки по телу. Мы приехали в Юрмалу, выступили со своей программой перед редакторами, и говорят: "мы не знаем, что вырезать, давайте думать вместе"… Но мы не расслабились, мы продолжали работать, репетировать. Все КВНщики заговорили о нас, как о фаворитах фестиваля", — рассказывает Манаргия.

Вспоминая об эмоциях, когда вручалась долгожданная награда, Алхас Манаргия отметил, что пережил бы их вновь.

"Мы стояли за сценой, вначале объявляют "КиКиН в малом" мы стоим и молимся, главное чтобы Нартов не назвали, мы рассчитываем на большее. Вручили "КиКиН в малом", "КиВиН в черном", "КиКиН в светлом", "КиВиН в золотом", а нас до сих пор не назвали. У нас началась уже паника. И когда объявили гран-при "Нарты из Абхазии", мы от счастья чуть в обморок не упали. Для нас это самый главный приз, ни до и ни после такого приза не было, десятилетний КиВиН, я с удовольствием пережил бы вновь эти эмоции", — рассказал Манаргия в эфире радио Sputnik Абхазия.

