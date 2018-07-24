01:25 25 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.92
  • EUR73.53
Поиск
Игорь Ковалев
© Фото : из личного архива

Ковалев о желании журналиста Fox News посетить Россию: ничего удивительного в этом нет

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что желание журналиста Fox News Криса Уоллеса посетить Россию после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным совершенно естественно.

"Я не думаю, что уровень враждебности (по отношению к РФ, – ред.) будет заметно снижаться. Все-таки ведущие американские издания сейчас явно нацелены на пропаганду против России. Это совершенно очевидный политический заказ, который реализуется уже достаточно давно. Поэтому, на мой взгляд, вряд ли со стороны ведущих американских СМИ, которые даже Дональд Трамп обвиняет в публикации "фейковых новостей" и кампании против него, отношение к России резко изменится – дело все в том же политическом заказе. То, что ведущий журналист после встречи с Путиным решил посетить Россию – в этом, на мой взгляд, нет ничего  удивительного и необычного. Человек пообщался с президентом нашей страны, увидел открытость и доброжелательность с его стороны… Поэтому лучше узнать страну, с руководителем которой ты только что беседовал, увидеть ее изнутри – это вполне естественное желание, тем более для журналиста, и его можно только приветствовать", – считает Игорь Ковалев.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пожар в Талсинском крае
    Возможен поджог

    Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским
    И снова Россия

    Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.

  • Памятник А. В. Суворову
    Первый инвестор

    В Приднестровье подписан первый инвестиционный договор с европейской компанией, ее представители рассказали о планах работы в регионе.

  • Иностранные студенты
    Гранит науки

    Более 100 иностранных студентов планируют в текущем году приехать на обучение в Таджикистан в Госуниверситет имени Носири Хусрава.

  • Студенты в аудитории
    "Двойные дипломы"

    Высшие учебные заведения Самарканда и Казани договорились о сотрудничестве и начнут выдавать "двойные дипломы".

  • Автомобили немецких спецслужб
    Последнее плавание

    Немецкая полиция сообщила о гибели эстонского матроса, который, по предварительным данным, задохнулся в трюме грузового судна.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Пожар в Греции
Пожары в Греции продолжают уносить жизни людей
Эволюция национальных символов Абхазии
Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

Соцсети

Sputnikabkhazia