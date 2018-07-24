Ковалев о желании журналиста Fox News посетить Россию: ничего удивительного в этом нет

"Я не думаю, что уровень враждебности (по отношению к РФ, – ред.) будет заметно снижаться. Все-таки ведущие американские издания сейчас явно нацелены на пропаганду против России. Это совершенно очевидный политический заказ, который реализуется уже достаточно давно. Поэтому, на мой взгляд, вряд ли со стороны ведущих американских СМИ, которые даже Дональд Трамп обвиняет в публикации "фейковых новостей" и кампании против него, отношение к России резко изменится – дело все в том же политическом заказе. То, что ведущий журналист после встречи с Путиным решил посетить Россию – в этом, на мой взгляд, нет ничего удивительного и необычного. Человек пообщался с президентом нашей страны, увидел открытость и доброжелательность с его стороны… Поэтому лучше узнать страну, с руководителем которой ты только что беседовал, увидеть ее изнутри – это вполне естественное желание, тем более для журналиста, и его можно только приветствовать", – считает Игорь Ковалев.