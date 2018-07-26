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Роланд Джоджуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джоджуа рассказал об итогах вступительных экзаменов в военные вузы России

Радио
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Начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа в интервью на радио Sputnik рассказал об итогах вступительных экзаменов в военные вузы России.

"Более 50 человек будет отправлено на учебу. Все, кто был недоволен результатами своих экзаменов, имел возможность ознакомиться со своими работами. Они хранятся в министерстве обороны.   Было около десяти человек, которые хотели подать на апелляцию, но ознакомившись со своими работами, передумали. 

По словам Джоджуа молодые люди, которые будут учиться в военных  заведениях России, пройдут  в Абхазии курс молодого бойца. "Мы подведем итоги вступительных экзаменов. С 1 августа на базе министерства обороны все, кто будет направлен на учебу, пройдут курс молодого бойца, будут готовиться к принятию воинской присяги. После принятия присяги им будут даны военные билеты, и в качестве военнослужащих вооруженных сил Абхазии они поедут учиться в Россию. Присягу планируем ближе к 20 августа. 1 сентября общее построение в военных учебных заведениях России", — сказал Джоджуа.




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