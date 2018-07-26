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Идрис Кара-Осман- Оглы
© Фото : из личного архива

Кара-Осман-оглы: участие в ЧМ по воркауту для Абхазии знаковое событие

Радио
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Статс-секретарь Госкомита республики Абхазия по физкультуре и спорту Идрис Кара-Осман-оглы в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему спортсмен из Северной Осетии представит Абхазию на Чемпионате мира по воркауту в Москве.

Осетинский спортсмен Александр Тигиев представит Республику Абхазия на чемпионате мира по воркауту. 

К председателю Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграту Хутаба обратился Президент Федерации воркаута Северной Осетии Юрий Биченов с просьбой заявить от Республики Абхазия неоднократного чемпиона Северной Осетии по воркауту, участника шоу "Минута славы" Александра Тигиева. 

"Данное мероприятие будет масштабным и даже участие в нем будет для нашей республики знаковым. От нашей страны впервые будет выступать спортсмен в данном виде спорта. Для имиджа нашей республики такие предложения очень приятны", — сказал Кара-Осман-оглы. 

7-8 сентября в Москве пройдет 8-й Чемпионат мира по воркауту, в котором примут участие спортсмены более чем из 50 стран мира.




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