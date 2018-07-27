Джинджолия о Сочинском соглашении 1993 года: Грузия начала сразу его нарушать

О работе военных наблюдателей и временных комиссий по контролю за соблюдением мирного трехстороннего договора, подписанного в Сочи в июле 1993 года, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал Сократ Джинджолия, поставивший подпись под этим документом от абхазской стороны.

"Была создана главная объединенная комиссия во главе с Шойгу. Туда входили представители Абхазии, Грузии и России. Это была главная комиссия, которая руководила всем процессом. Она должна была руководить не только выводом войск с территории Абхазии. Она должна была заниматься созданием полинациональной милиции в Абхазии, которая бы состояла из грузин, абхазов и представителей других национальностей, проживающих в Абхазии. Также она должна была заняться еще и политическим послевоенным полномасштабным урегулированием", — вспоминает Джинджолия.

Кроме того, рассказывает он, по всей территории Абхазии было создано много временных контрольных комиссий, которые наблюдали, как выполняется соглашение.

"Были и международные наблюдатели. Но у них была другая цель – в общем наблюдать за наблюдателями. Они наблюдали как бы сверху. Шеварнадзе не раз обращался в ООН. Однажды он даже обратился к НАТО с таким пассажем, что Грузия приветствовала бы любое участие НАТО в урегулировании в Абхазии. Это была такая просьба — не просьба, пожелание – не пожелание, он знал, что на нее никто не откликнется, но все-таки выразил свое отношение к этому делу. Комиссии работали, по их отчетам, которые сохранились, очень интересно наблюдать за нарушениями соглашения со стороны Грузии. Они утаивали технику, вооружение от вывоза, маскировали под разным видом. Нарушения эти начались сразу, потому что Грузия и не думала выполнять это соглашение", — отметил Сократ Джинджолия.

Он также подчеркнул, что международные наблюдатели всегда умалчивали о нарушениях со стороны Грузии.

"Потому что задача была поставлена, Грузины должны победить в любом отношении, как в военном, так и в политическом. И все средства для этого были хороши. После войны один из военных наблюдателей признался мне, в том, что они в свои штабы писали то, что было, а как там переписывали эти бумаги – это уже другое дело. Поэтому мы понимаем, что многие из военных наблюдателей, которые находились на территории Абхазии, докладывали правду. Но эти доклады ведь шли не в Москву и не в Сухум. Они шли на Запад, в Вашингтон, который всем этим руководил. И там все становилось иначе. В бесконечных резолюциях Совбеза была изложена ложная информация", — рассказал собеседник агентства.

27 июля 1993 года в Сочи было подписано мирное трехстороннее соглашение о прекращении огня в Абхазии, его подписали с абхазской стороны премьер-министр Абхазии Сократ Джинджолия, с грузинской – председатель парламента Грузии Вахтанг Гогуадзе, с российской – министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев. Россия выступала гарантом невозобновления огня в Абхазии.