Гаспарян о чипе в мяче, подаренном Трампу Путиным: у Adidas спросить не додумались

Американские СМИ утверждают, что в мяче, который президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу во время саммита в Хельсинки, обнаружен "передатчик". При этом отмечается, что речь идет о чипе, который позволяет мячу взаимодействовать с другой электроникой. Внимание на это обратило агентство Bloomberg.

Журналисты радио Sputnik Беларусь дозвонились Армену, чтобы поговорить о том, зачем СМИ США раздувают из мухи слона, а заодно убедиться, что после экстремальных съемок с ним все в порядке.

"Думаю, что абсолютно всех порадовала новость о том, что долгожданное следствие США о подаренному Путиным Трампу футбольном мяче наконец-то успешно завершилось. В этом мяче найден чип. И теперь американцы думают, чип ли это ГРУ или это чип Службы внешней разведки и какая у него дальность действия, что он может делать, только ли записывать звук? Или есть какая-то видеокамера? Я листал американские аккаунты в социальных сетях. Это праздник души! Ни один человек прежде, чем начать об этом размышлять не удосужился зайти на сайт производителя мяча, конкретно, компании Adidas, и посмотреть, что же это за чип. Те, кто смотрел Чемпионат мира по футболу в России, знают, что там была специальная система видеонаблюдения. Строилась она не только на тех камерах, которые стояли посреди футбольного поля или внутри ворот, а в том числе, в этом самом чипе. Это чип производителя. Радиус действия у него 10 сантиметров", — сказал Гаспарян.

Компания Adidas официально разъяснила, что все мячи для ЧМ-2018 были изготовлены с использованием технологии NFC (Near Field Communication). В них вмонтированы чипы. Специальное приложение, установленное на смартфон, считывает код и открывает доступ к видеороликам футболистов, конкурсам болельщиков и другому подобному контенту.

Сам чип пассивен, никакой информации он не передает, и у него крайне малый радиус действия – чтобы воспользоваться программой, надо поднести гаджет почти вплотную к мячу. Adidas поясняет, что изменить его, удалить, либо переписать вложенную в него информацию невозможно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что врученный Трампу Путиным мяч прошел стандартную проверку безопасности, обязательную для всех подарков президенту. Уточнять детали этой процедуры она отказалась.