Джинджолия: назревает необходимость пересмотра социальной политики в Абхазии

Подводя итоги весенней сессии VI созыва Народного Собрания на пресс-конференции в Sputnik Абхазия, депутат Алхас Джинджолия отметил, что социальную помощь в Абхазии необходимо оптимизировать и расширить.

"В целом не скажу, что мы довольны работой, потому что все наши законопроекты упираются в финансовые проблемы, вся социальная сфера нуждается в огромных финансовых вливаниях, которых в стране систематически не хватает", — сказал председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Народного Собрания Алхас Джинджолия.

Джинджолия отметил, что в стране назревает необходимость пересмотра социальной политики, ее нужно адаптировать к современным кризисным условиям. Оказываемую помощь нужно оптимизировать и максимально расширить, подчеркнул депутат.

27 июля в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, подводящая итоги весенней сессии VI созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.