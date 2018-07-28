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Директор программы Климат и энергетика Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин
© Фото : narfu.ru

Кокорин: аномальные климатические явления будут сотрясать планету все чаще

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По мнению директора программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексея Кокорина, аномальная жара в Японии вызвана парниковым эффектом, который приводит к раскачке климата.

Аномальные климатические явления, подобные установившейся в Японии жаре, станут сотрясать планету все чаще, считает эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.

Установившаяся на обширной территории Японии жара привела к гибели 65 человек в течение недели, более 22,5 тысячи человек были госпитализированы с тепловыми ударами, свидетельствуют данные управления пожарной охраны, в ведении которой находится служба скорой помощи, пишет РИА Новости. 

В минувшие выходные температура в ряде регионов резко подскочила к 40-градусной отметке, а в понедельник и вовсе достигла рекордных значений, превысив 41,1 градуса.

"Расчеты показывают, что при этом образуется более частое наблюдение явлений, которые раньше были один раз в 50 лет, теперь — раз в 20 лет. Что-то может было один раз в 150 лет, а в Японии случилось сейчас, а потом будет случаться несколько чаще", — сказал специалист в эфире радио Sputnik

По словам собеседника, расчеты, проведенные Главной геофизической обсерваторией в Санкт-Петербурге, показали, что если 40 лет назад волны жары наблюдались раз в пять лет, то сейчас они накатывают уже один раз в два года, а через несколько десятилетий они будут наблюдаться уже каждый год.

"Чем это обернется — вопрос к медикам, биологам и экономистам. Если обобщить их мнение, то получается, что в отдельных критических точках, будь то Малые острова в Тихом океане или популяция оленей на Таймыре, в общем будет очень плохо, их просто не будет. На большей части планеты какой-то катастрофы не ожидается, хотя эффекты будут серьезные", — резюмировал эксперт.

Аномально жаркая погода установилась не только в Японии. Страдают от жары значительные территории Европы.

В Греции в понедельник в результате высоких температур и засухи произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.

Из-за рекордной жары и засухи горят леса Швеции — таких по масштабу пожаров в этой стране не было уже 12 лет.

Аномально жарким за всю историю метеонаблюдений оказался май в Норвегии. На западе температура составила 32,7 градусов по Цельсию.

Плавятся от жары территории США, Канады и Алжира.

Жарко и в Великобритании. Метеорологи прогнозируют дальнейшее повышение температуры на этой неделе. В Омане 28 июня температура воздуха в течение суток, в том числе и в ночные часы, не опускалась ниже 42,6 градуса по Цельсию.




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