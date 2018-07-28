О том, как должен быть украшен город в праздничные дни, и что больше привлекает туристов, в интервью радио Sputnik рассказала президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
Косарева рассказала, что интересует туристов приезжающих в город
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"Что касается различных форм праздничного оформления города, это тема весьма субъективная, потому что вкусы у всех разные, сказать однозначно, что хорошо, что плохо очень сложно. На мой взгляд, оно должно быть строгим, с выверенным вкусом и соответствовать духу города. Каждый город имеет свой стиль, форму, и это должно быть адекватно", — рассказала Косарева.
Косарева отметила, что туристы не обращают внимания на то, как украшен город.
"Туристов, которые приезжают в город, интересует не сиюминутное оформление города, а памятники архитектуры, музеи, ансамбли. Крупные города, прежде всего, должны привлекать внимание туристов более значимыми существенными вещами", — сказала Косырева в интервью радио Sputnik Узбекистан.
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