15:49 28 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.97
  • EUR73.34
Поиск
Надежда Косарева
© Фото : Из личного архива Надежды Косыревой

Косарева рассказала, что интересует туристов, приезжающих в город

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0

О том, как должен быть украшен город в праздничные дни, и что больше привлекает туристов, в интервью радио Sputnik рассказала президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

"Что касается различных форм праздничного оформления города, это тема весьма субъективная, потому что вкусы у всех разные, сказать однозначно, что хорошо, что плохо очень сложно. На мой взгляд, оно должно быть строгим, с выверенным вкусом и соответствовать духу города. Каждый город имеет свой стиль, форму, и это должно быть адекватно", — рассказала Косарева.

Косарева отметила, что туристы не обращают внимания на то, как украшен город. 

"Туристов, которые приезжают в город,  интересует не сиюминутное оформление города, а памятники архитектуры, музеи, ансамбли. Крупные города, прежде всего, должны привлекать внимание туристов более значимыми существенными вещами", — сказала Косырева в интервью радио Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Белорусские спасатели тушат крупный природный пожар в Латвии, видео
    Помощь пришла

    Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Флаг Республики Молдова
    В новом статусе

    Высший Евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
    Кропотливая работа

    Государственный музей имени Савицкого обратился за помощью к российским специалистам, чтобы восстановить картину, пострадавшую от системы пожаротушения.

  • Фермер. Иллюстративное фото
    Один на один с засухой

    Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Туристы во время полного лунного затмения над мысом Меганом в Крыму
"Кровавая Луна": кадры затмения со всего мира
На верность родине: как новобранцы абхазской армии принимали присягу
На верность родине: как новобранцы абхазской армии принимали присягу
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia