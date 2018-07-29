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Нана Черкезия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Певица Черкезия: мне очень хотелось бы "зацепиться" в оперном театре

Радио
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Оперная певица Нана Черкезия рассказала о своей мечте на радио Sputnik Абхазия.

"Я все еще не сдаюсь, это в моих фантазиях, мечтах, мне хотелось бы зацепиться в каком-нибудь оперном театре. Конечно, желательно, что это было в Москве, но это очень сложно. Мы пытаемся реализовать себя, как оперные певцы, я, Альдона Цкуя, Саид Гобечия, но не знаю, к сожалению или к счастью, но в наше время, очень много хороших певцов, какой-то бум. Это очень актуально. Правда, некоторые не догадываются, что потом очень сложно себя реализовать как артистам.

Предел мечтаний, конечно, оперный театр, потому что из консерватории мы выпускаемся, как оперные певцы. Мы ждем удачи на своем пути, потому что много усилий прикладываем, для того, чтобы  поступить на работу в оперный театр", —сказала Нана Черкезия.

7и 13 августа на сцене Абхазского государственного драматического театра  в рамках проекта GRAND OPERA GALA выступят молодые абхазские оперные исполнители. В этом году  для участия в проекте  приглашен Московский симфонический оркестр войск национальной гвардии России.




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