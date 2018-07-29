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Алена Никольская
© Фото: Алена Никольская

Психолог рассказала, какие вопросы надо проговаривать до вступления в брак

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Психолог-коуч Алена Никольская в эфире радио Sputnik рассказала о причинах, побуждающих людей вступить в брак, а также о том, какие вопросы надо проговаривать до принятия такого решения.

"У каждого человека есть, говоря языком психологии, свои вторичные выгоды, зачем он что-либо делает и не делает. Иногда брак — это бегство от одиночества, когда человеку грустно и тяжело быть с самим собой. Если ты наполнен, счастлив, свободен, тебе хорошо в паре, тогда союз гармоничен. В других случаях получаются зависимости. Бывает проще жить вместе, для решения каких-то финансовых вопросов или места жительства. Иногда это возможность иметь постоянного партнера рядом. Для кого-то же бегство из родительской семьи, когда большой прессинг со стороны родных. Бывает, что у девушки включается "лампочка". Ей нужно срочно выйти замуж, потому что все подруги замужем, асоциальный статус, общественное мнение и так далее", —сказала Никольская. 

По мнению психолога-коуча при принятии такого решения, как вступление в брак, очень важно включать голову. 

"Часто мы делаем поступки, на основе своих эмоций, мимолетного желания и не задумываемся,  а на самом деле, человек с которым я планирую связать свою жизнь, насколько он внутренне и по ценностям мне подходит. И очень важно, до момента заключения брака, проговаривать определенные вещи. Что же это за вещи? Первое —это внутренние ценности, которые для вас важны. Тут огромное поле деятельности. Материальные ценности в том числе, насколько ваш партнер, с точки зрения материальной, из вашего уровня, из вашего социального слоя, насколько вы понимаете друг друга. 

Также важно отношение к детям. Кто-то из пары хочет иметь 10 детей,  кто-то одного или вообще не хочет. Мужчины иногда хотят, чтобы женщина была дома, вела хозяйство. Кстати, это одна их очень важных мужских ценностей, а барышня, например, не видит себя в роли домработницы, ей хочется развиваться, строить карьеру. И на сегодняшний день институт брака очень сильно изменился", — отметила Никольская.




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