Джинджолия: по мнению Парламента запрет на проведение абортов отменять не надо

"На сегодняшний день действует запрет на проведение абортов всех показаний социальных и медицинских. При этом в реальности люди находят способы для их проведения, выезжая из Абхазии.

Что касается Парламента, то обсуждение этого вопроса проводилось не раз. Пока мнение Парламента таково, что запрет на проведение абортов отменять не надо. Информации о смерти от абортов нв Минздрава в течение года не поступило. Неоднократно с ними об этом говорил. Говорил о том, что если есть проблема, придите и озвучьте, будем говорить. Предметного разговора пока не получается", — отметил Джинджолия.