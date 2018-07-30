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Автандил Гарцкия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гарцкия о новом туристическом портале: можно узнать все об Абхазии

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О работе нового "Национального туристического портала" Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия.

"Портал мы только что запустили, в нем есть информация по основным экскурсионным маршрутам, городам, достопримечательностям, объектам размещения. Это всего лишь шапка. Портал будет пополняться соответствующей информацией разного направления. Где-то информация достаточно полная, где-то ее пока не хватает, но эта та работа, которая будет вестись постоянно. Это портал, где все смогут получить полную информацию об Абхазии туристического направления. Будет возможность рассмотреть все и обо всем", — сказал Гарцкия в интервью радио Sputnik Абхазия.




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