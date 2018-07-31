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Владимир Евсеев
© Sputnik Александр Натрускин

Евсеев о переговорах по Сирии: Турция продолжает бездействовать

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"Астанинский формат" переговоров по сирийскому урегулированию постепенно становится фиктивным, заявил в эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ, военный политолог Владимир Евсеев.

В Сочи проходит десятый раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса в "астанинском формате". Во встрече участвуют страны-гаранты перемирия в Сирии — Россия, Турция и Иран.

"Есть договоренность по одной зоне деэскалации, которая осталась, — это по Идлибу. Однако турецкая часть фактически отказывается от предоставления информации о нарушениях, их деятельность в Идлибе носит характер статистов, но для России этого недостаточно", — отметил эксперт в беседе со Sputnik.

По его словам, именно с территории этой провинции беспилотниками периодически наносятся удары по российской военной базе, постоянно осуществляются провокации. Более того, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае военных действий в провинции Идлиб Турция выйдет из "астанинского формата".

"Мы должны сохранить этот формат, но при этом исходить из того, что его эффективность будет меньше", — отметил Евсеев.

В переговорах в "астанинском формате" участвуют представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция). Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, турецкую — замглавы МИД Седат Онал, от Ирана — помощник министра иностранных дел Хоссейн Джабери Ансари. На понедельник назначены также закрытые экспертные встречи, а на вторник — пленарное заседание.




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