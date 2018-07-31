Арсалия: Государственный драмтеатр Абхазии повторит успех РУСДРАМа

О ситуации в Государственном абхазском драматическом театре на пресс-конференции рассказала министр культуры и историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия.

"После того, как в театр пришел новый руководитель Нодар Чанба, нужна небольшая пауза, чтобы театр через некоторое время заявил о своем дальнейшем развитии. У любого учреждения культуры, а тем более у театра, есть свой путь. У нас есть прекрасный пример Русского тетра, в который мы также привели руководителя, когда мы, спустя несколько месяцев, увидели результаты выбранного вектора развития. Эти результаты мы видим и сегодя. Это и очень хороший репертуар, и хорошая работа по части привлечения зрителя. И вообще, РУСДРАМ состоялся, как очень активный культурный центр. Мы уверены, что в Абхазском театре будет так же, мы это видим. Есть диалоги со всеми, это самое главное. Миссия руководителя – говорить со всеми и работать на общий результат", — сказала Арсалия.

8 июня президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу Государственного драмтеатра Абхазии нового генерального директора Народного артиста Абхазии Нодара Чанба.

Абхазский музыкант, дирижер, композитор, Народный артист Республики Абхазия Нодар Чанба родился 10 марта 1955 года в Гудауте. С 1992 по 1993 годы Чанба занимал должность министра культуры Республики Абхазия.

В 2001 году стажировался у главного дирижера Большого театра России профессора Марка Эрмлера в Московской консерватории по специальности оперно-симфоническое дирижирование.

С 1985 года работал дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии, а в 1986 стал ее художественным руководителем и главным дирижером.

Автор многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений.

В 2007 году музыканту было присвоено звание Народного артиста Республики Абхазии.