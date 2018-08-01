Гусев об учениях Noble Partner 2018: Грузия наметилась прямыми стопами в НАТО

Проведение совместных учений Noble Partner 2018 в Грузии свидетельствует о том, что Грузия держит курс на втсупление в НАТО, сказал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

Свыше трех тысяч военнослужащих стран НАТО и их сателлитов прибудут в Грузию на совместные учения Noble Partner 2018, сообщает 18 июля пресс-служба грузинского военного ведомства.

"Этот факт свидетельствует в пользу того, что Грузия наметилась прямыми стопами в НАТО. Стоит отметить, что непредставленность латышской армии говорит лишь о том, что у них сейчас свои учения, где основная часть войск расквартирована в летних лагерях, поэтому идут плановые работы по обеспечению возможности или невозможности ответа российской агрессии. Как они все время говорят, что Латвии, Литве и Эстонии угрожает Россия, агрессивно себя ведет, поэтому наверное стоят на страже собственных границ, боятся, что вот-вот Латвию, Литву и Эстонию оккупирует Россия. Наверное надо держать войска, что называется, у себя на территории. Боятся Россию", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Официальное начало учений Noble Partner ("Достойный партнер 2018") состоится 1 августа на авиабазе Вазиани. Маневры продлятся до 15 августа. Учения Noble Partner "Достойный партнер 2018" будут проведены в Грузии в четвертый раз. Целью учений заявлена отработка навыков оборонительных и наступательных операций в Черноморском регионе.

Пресс-служба минобороны Грузии отмечает увеличение количества «немецкой бронетехники и американской авиации». Кроме того, в мероприятии поучаствуют военные из Британии, Эстонии, Франции, Польши, Турции, Украины, Норвегии, Литвы, Армении и Азербайджана.

директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессорПроведение совместных учений Noble Partner 2018 в Грузии свидетельствует о том, что Грузия держит курс на втсупление в НАТО, сказал в эфире радио Sputnik Александр Анатольевич Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор

Свыше трех тысяч военнослужащих стран НАТО и их сателлитов прибудут в Грузию на совместные учения Noble Partner 2018, сообщает 18 июля пресс-служба грузинского военного ведомства.

"Этот факт свидетельствует в пользу того, что Грузия наметилась прямыми стопами в НАТО. Стоит отметить, что непредставленность латышской армии говорит лишь о том, что у них сейчас свои учения, где основная часть войск расквартирована в летних лагерях, поэтому идут плановые работы по обеспечению возможности или невозможности ответа российской агрессии. Как они все время говорят, что Латвии, Литве и Эстонии угрожает Россия, агрессивно себя ведет, поэтому наверное стоят на страже собственных границ, боятся, что вот-вот Латвию, Литву и Эстонию оккупирует Россия. Наверное надо держать войска, что называется, у себя на территории. Боятся Россию», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Официальное начало учений Noble Partner ("Достойный партнер 2018") состоится 1 августа на авиабазе Вазиани. Маневры продлятся до 15 августа. Учения Noble Partner "Достойный партнер 2018" будут проведены в Грузии в четвертый раз. Целью учений заявлена отработка навыков оборонительных и наступательных операций в Черноморском регионе.

Пресс-служба минобороны Грузии отмечает увеличение количества "немецкой бронетехники и американской авиации". Кроме того, в мероприятии поучаствуют военные из Британии, Эстонии, Франции, Польши, Турции, Украины, Норвегии, Литвы, Армении и Азербайджана.