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Камма Гопия
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Гопия о "Счастливом 1 сентября" в Абхазии: школьная форма усложнила задачу

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Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (32)
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О традиционной благотворительной акции "Счастливое 1 сентября", стартовавшей в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала директор благотворительной общественной организации Кама Гопия.

Благотворительная общественная организация "Киараз" третий год подряд проводит в Абхазии акцию "Счастливое 1 сентября", чтобы помочь малоимущим родителям снарядить своих школьников, а школьникам — с удовольствием начать учиться в новом учебном году. 

"Акцию "Счастливое 1 сентября" в Абхазии невозможно не проводить, поскольку помощь канцтоварами многодетным семьям к 1 сентября – это основное, что им необходимо. Поэтому ежегодно мы проводим сбор канцелярских принадлежностей, чтобы в дальнейшем передать их подопечным "Киараз". Как и в предыдущие годы мы конечно же рассчитываем на поддержку граждан и наших партнеров, поскольку нуждающихся детей много и своими средствами мы все нужды покрыть не сможем. В этом году перед нами возникла проблема, поскольку Минобразования и науки подписало указ о введении школьной формы. Если в прошлом году мы имели возможность передать любую одежду нашим подопечным, то в этом году должна быть форма и нам уже звонят родители и спрашивают, сможем ли мы их обеспечить школьной формой. К сожалению, мы не сможем этого сделать, так как одна форма дорого выходит. И, учитывая финансовые сложности людей на сегодняшний день, мы побаиваемся, что у нас не получится и школьные принадлежности собрать. Однако,  обычно происходят какие-то чудеса и у нас все получается", — сказала Кама Гопия. 

С 1 августа до начала сентября "Киараз" проводит сбор благотворительных взносов и добровольных пожертвований, канцелярских товаров, школьных письменных принадлежностей, красок, карандашей, альбомов для рисования, наборов для детского творчества, цветной бумаги, пластилина, портфелей, пеналов, одежды, школьной формы и обуви. 

Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (32)



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