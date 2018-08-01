Гопия о "Счастливом 1 сентября" в Абхазии: школьная форма усложнила задачу

Благотворительная общественная организация "Киараз" третий год подряд проводит в Абхазии акцию "Счастливое 1 сентября", чтобы помочь малоимущим родителям снарядить своих школьников, а школьникам — с удовольствием начать учиться в новом учебном году.

"Акцию "Счастливое 1 сентября" в Абхазии невозможно не проводить, поскольку помощь канцтоварами многодетным семьям к 1 сентября – это основное, что им необходимо. Поэтому ежегодно мы проводим сбор канцелярских принадлежностей, чтобы в дальнейшем передать их подопечным "Киараз". Как и в предыдущие годы мы конечно же рассчитываем на поддержку граждан и наших партнеров, поскольку нуждающихся детей много и своими средствами мы все нужды покрыть не сможем. В этом году перед нами возникла проблема, поскольку Минобразования и науки подписало указ о введении школьной формы. Если в прошлом году мы имели возможность передать любую одежду нашим подопечным, то в этом году должна быть форма и нам уже звонят родители и спрашивают, сможем ли мы их обеспечить школьной формой. К сожалению, мы не сможем этого сделать, так как одна форма дорого выходит. И, учитывая финансовые сложности людей на сегодняшний день, мы побаиваемся, что у нас не получится и школьные принадлежности собрать. Однако, обычно происходят какие-то чудеса и у нас все получается", — сказала Кама Гопия.

С 1 августа до начала сентября "Киараз" проводит сбор благотворительных взносов и добровольных пожертвований, канцелярских товаров, школьных письменных принадлежностей, красок, карандашей, альбомов для рисования, наборов для детского творчества, цветной бумаги, пластилина, портфелей, пеналов, одежды, школьной формы и обуви.