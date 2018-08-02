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Автондил Гарцкия.
© Sputnik Томас Тхайцук

Гарцкия: правила поведения для туристов в Абхазии расписаны в памятке

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Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия в эфире радио Sputnik сказал, что в Абхазии нет закона регламентирующего поведение туристов, но есть негласные правила, которых надо придерживаться.

"Говоря об этических нормах, которые есть в каждой стране, какого-либо запрещающего закона для поведения туриста в пляжной зоне, или за ее пределами нет. Такого закона не существует, но в информационном плане,  есть негласное правило. На наших сайтах, в путеводителях, в печатной  продукции, которую мы бесплатно раздаем, есть рекомендации, говорится о том, как себя вести в пляжных зонах или за их пределами. Расписаны правила поведения в горах и на море. Так и называется "Памятка для туристов о правилах поведения в Абхазии", — сообщил Гарцкия.

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