Гарцкия: правила поведения для туристов в Абхазии расписаны в памятке

Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия в эфире радио Sputnik сказал, что в Абхазии нет закона регламентирующего поведение туристов, но есть негласные правила, которых надо придерживаться.

"Говоря об этических нормах, которые есть в каждой стране, какого-либо запрещающего закона для поведения туриста в пляжной зоне, или за ее пределами нет. Такого закона не существует, но в информационном плане, есть негласное правило. На наших сайтах, в путеводителях, в печатной продукции, которую мы бесплатно раздаем, есть рекомендации, говорится о том, как себя вести в пляжных зонах или за их пределами. Расписаны правила поведения в горах и на море. Так и называется "Памятка для туристов о правилах поведения в Абхазии", — сообщил Гарцкия.