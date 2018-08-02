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Роланд Джоджуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джоджуа о последствиях взрыва в Приморском: саперы уйдут, когда проверят каждый метр

Радио
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О работе саперов в окрестностях села Приморское после взрыва на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа.

Как отметил Джоджуа, в ближайшие десять суток после взрыва, произошедшего 2 августа 2017 года в Приморском, люди вернулись в свои дома и беспрепятственно передвигались по транспортным магистралям.

"Что касается близлежащих к складу территорий, лесных массивов и полей, то от Министерства обороны были установлены посты, которые стоят по сегодняшний день. Туда допуск по возможности ограничен. Несмотря на то, что сегодня там работает гуманитарная организация по разминированию "Хело Траст", Минобороны в первую очередь заинтересовано в том, чтобы ликвидация последствий взрыва была как можно скорее завершена. Количество работающих саперов сейчас возросло, но торопить их нельзя. Работа ведется, чтобы обезопасить мирное население. Пока говорить о том, что вся эта территория безопасна, не приходится. Работы завершатся после того, как мы будем уверены, что на данном участке не осталось ни одного взрывоопасного предмета", — рассказал Джоджуа.

2 августа 2017 года, в селе Приморское произошел взрыв на складе с боеприпасами, в результате которого погибли три человека, а многие дома были разрушены.





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