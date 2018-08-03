Григорян о борьбе с мраморным клопом: сегодняшняя обработка станет самой эффективной

"На сегодняшний день все поля и сады обработаны минимум два раза. Но необходимо еще, так как август-сентябрь ожидается большое количество вредителя. Тот молодняк, который появился, сейчас растет и нанесет большой вред нашим садам и полям. Поэтому в августе и сентябре нужно провести еще две, а то и три химические обработки. Если сегодня начать химическую обработку, то для клопа создастся самая уязвимая ситуация. Взрослые особи, как правило, быстро ориентируются и улетают, а младшее поколение пока и летать нормально не может и наиболее подвержены ядохимикатам", — сообщил Григорян.

Весной 2018 года Россельхознадзор и российские специалисты по растениеводству подключились к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и пять видов химических препаратов для борьбы с клопом.