Дмитриев о футболе: это гораздо больше, чем спорт

Болельщик с 40-летним стажем, спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев также попытался разъяснить этот момент в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Что такое футбол — спорт, бизнес, политика или нечто, сопряженное с насилием футбольных фанатов и хулиганов? Многие пытались ответить на этот вопрос, однако консенсуса до сих пор нет.

"Футбол — это планетарная страсть, а в страсти бывает все и всякое. Фанаты и хулиганы — это "околофутбол", не имеющий отношение к футболу, там свои правила. Во всех странах фанаты дерутся, хотя главный смысл тут — остаться "чистым", чтобы не лишиться шенген-визы или не попасть в поле зрения правоохранителей", — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.

В одном Дмитриев уверен на все сто процентов — футбол объединяет людей и несет в себе исключительно позитив и добро.

"Кстати всего этого "околофутбола" не было на Чемпионате Мира. А мы видели действительно планетарную страсть — когда люди из разных стран начинают общаться. Начинают радоваться вместе. Поэтому футбол — это гораздо больше чем спорт", — резюмировал собеседник.



