Пустоветова о борьбе с клопом в России: встретим его во всеоружии

Ведущий агроном Россельхозцентра по Ростовской области Татьяна Пустоветова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о ситуации с распространением мраморного клопа на территории России.

"По нашим сведениям, на побережье Краснодарского края мраморный клоп есть, но это единичные случаи. Такого скопления, как в Абхазии нет, потому что после Лазаревского субтропики заканчиваются. Люди уже оповещены, но пока таких мер не принимают, потому что нет скопления вредителя. А мы наблюдаем и будем готовы, мы уже видим картину, что нас ждет. А она будет и в Краснодарском крае и Ставрополь рядом. Так что вредителя будем встречать во всеоружии", — сказала Татьяна Пустоветова.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом.

В апреле 2018 года из-за вредителя Россельхознадзор на неделю ограничил поставку фруктов и овощей из Абхазии.

Весной 2018 года Россия подключилась к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с вредителем.



