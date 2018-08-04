Барциц об итогах "Сухумского заплыва": все просят повторить

"Количество участников для меня стало большим сюрпризом. Мы ожидали около 80 человек, из которых 50-55 детей, остальные взрослые. У нас зарегистрировалось 132 человека, из них детей было около 80 человек. Мы очень довольны количеством людей, которые участвовали в нашем заплыве.

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Первые места заняли наши ребята, которые ходят в секции в Сухуме. Феликс Задорожный первым одолел дистанцию в километр, а среди девушек первой была тренер по плаванию Елена Вардимиади. Самое главное, что люди поучаствовали, были гости из Москвы, Франции, ребята из Африки наблюдали. Заплыв получился международный. Очень позитивно, все довольны и просят, чтобы мы повторили в следующем году. Будем готовиться и серьезнее подходить к этому событию", — сказал Барциц.