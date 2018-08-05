Швец о популярности вина в России: вопрос выпить, чтобы забыться уже не стоит

За год потребление вина в России выросло почти на 9%. Винодел Павел Швец раскрыл секрет роста популярности вина в России.

По мнению винодела из Севастополя Павла Щвец, эти цифры указывают на то, что жители России становятся более внимательны к тому, что они едят и пьют, как они живут.

"Весь мир движется к тому, что лучше меньше, да лучше. Вопрос просто выпить алкоголь, чтобы забыться, уже не стоит. Люди пьют напитки, чтобы получить удовольствие. Вино — это тот напиток, который дает наибольшее количество ярких впечатлений. Эта культура вина способствует более уважительному отношению к напитку и к своему состоянию и, конечно, к сочетаемости вин и блюд", — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

По его словам, в российских магазинах практически нет фальсифицированного алкоголя. Не допускает подделку в розничную продажу единая государственная автоматизированная система, которая контролирует производство и оборот алкоголя. Однако, это не означает, что на рынке вообще нет несертифицированных напитков.

"Есть продукция, которая продается без акцизных марок — это контрабандное вино, которое поступает с внешних рынков. Особенно дорогие вина продаются часто на черном рынке. И, конечно, есть гаражные виноделы, которые в силу определенных причин не могут получить лицензию и перейти в правовое поле, но имеют клиентов, которым продают свое вино", — добавил он.

Самым популярным спиртным напитком у россиян оказалось вино. Таков результат исследования, которое провела немецкая компания GfK (Growth from Knowledge).



