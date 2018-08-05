Коробков-Землянский: рынок мобильных телефонов перенасыщен

Сейчас происходит перенасыщение рынка мобильных телефонов. На каждого человека приходится по несколько смартфонов. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал начальник службы новых медиа телеканала "Россия" Антон Коробков-Землянский.

"Мобильные телефоны, если не учитывать самые бедные страны, есть у каждого. У некоторых их даже по несколько штук", — отметил эксперт.

Он добавил, что даже у детей, начиная с 7-8 лет, имеются средства связи.

Кроме того, граждане очень часто стали менять аппараты. Модели быстро устаревают и выходят из строя, поэтому приходится покупать новые телефоны, заметил Коробков-Землянский.

По данным аналитической компании Pew Research Center, на сегодняшний день уже 59 процентов людей в мире пользуется смартфонами, еще чуть более трети имеют обычные телефоны.



