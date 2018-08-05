Адлейба: порцию мамалыги с фасолью диабетику надо "отработать"

"Самое сложное для диабетика второго типа это питание. Вы прекрасно знаете нашу кухню. Диабетики должны считать каждый грамм съеденного углевода. Если диабетики первого типа высчитывают хлебные единицы, учитывая эти углеводы, и вводят инсулин, то диабетики второго типа не могут колоть инсулин, соответственно им нужно следить за тем, чтобы не съесть лишнего. Одна порция мамалыги с фасолью — это немереное количество углеводов, происходит такой большой скачок сахара в организме, что сахарозаменяющие препараты не могут помочь.
Самое сложное для диабетика – это питание. Для людей самое страшное не есть. Нужно просто понять, что мамалыгу с фасолью можно съесть немного. А если все-таки съел, то надо отработать, пересилить себя, выйти на пробежку, записаться в спортзал. Наши люди не хотят этого делать. Легче сказать дайте какую-то таблетку, а не работать над собой", — сказала Адлейба.
Школы диабета будут открыты в Сухумской второй клинической больнице и Гагрской центральной районной больнице во второй половине августа. Школы будут открыты по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и ПРОООН.