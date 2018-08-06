Чанба о профессии актера: спектакль сыграть – не в магазин сходить

"У нас очень хорошие планы. Уже начались показы спектаклей. Восемь спектаклей в месяц говорят о моральном, творческом климате нашего театра. Сегодня у нас работают замечательные актеры. Спектакль сыграть — это не в магазин сходить, а прожить целую жизнь. Сценическая профессия со стороны непонятна. Человек, который работает даже над одной мизансценой, весь в поту. Он вкладывает туда очень много энергии, теряет свое здоровье. Поэтому нельзя говорить с пренебрежением об актерах, режиссерах. Надо понимать это. Я понимаю, потому что сам человек сцены. Для меня все актеры и режиссеры — братья, сестры, дети. Сейчас к нам молодые пришли. Мы должны очень бережно относиться друг к другу. Конфликты несут с собой плохую энергетику, порождают болезни. Мы в своих отношениях должны исходить из культуры, понимания того, кто мы такие и для чего находимся в театре", — сказал Чанба.