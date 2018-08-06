Киселев: дело Вышинского развалится в суде

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал развитие ситуации после ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, условия его содержания в СИЗО и неторопливость судебного разбирательства.

Как ранее сообщал Sputnik, Херсонский городской суд 11 июля продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога. В понедельник 6 августа суд тсократил срок содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на пять дней — до 8 сентября.

Профессия журналиста сегодня остается опасной, она требует ежедневного мужества, самоотдачи и решимости, и журналисты порой не чувствуют тех угроз, которые часто возникают вокруг, это становится профессиональным качеством, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе на радио Sputnik в Крыму.

"Жил-был Кирилл Вышинский — наш коллега в Киеве. Все было хорошо, работал, у него был коллектив, он возглавлял партнерское агентство "РИА Новости Украина", и вот его объявляют государственным изменником. Он сейчас томится в херсонской тюрьме под совершенно абсурдным обвинением. Дело в суде, безусловно, развалится. Но до суда еще неизвестно сколько пройдет. Как бы никто не торопится, а его содержание фактически приравнивается к пыткам", — сказал Киселев.

Журналисты как "воины профессии" должны быть готовы к тому, что исполняют свой долг даже в самых трудных условиях, где бы ни находились, резюмировал гендиректор МИА "Россия сегодня".