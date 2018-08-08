Клинцевич о пятидневной войне на Кавказе: Запад устроил проверку России

Пятидневная война на Кавказе с учетом анализа ее итогов привела к коренным изменениям во многих военных структурах с точки зрения подготовки и комплектования войск, отношения к отдельным родам и видам войск, сказал в эфире радио Sputnik член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич.

"Что касается так называемых наших партнеров, то мы знаем все, как это готовилось, кто эту тему направлял. Мы знаем про Кондолизу Райс, которая за месяц приехала в Грузию, чтобы проверить готовность к той проверке, которую должна была устроить Грузия России и российским Вооруженным силам, а это ведь была ключевая цель. Знаем содержание разговора Кондолизы Райс как госсекретаря. Мы знаем тактическое и стратегическое задание и вопросы согласования учений США. На протяжении этого периода российскими Вооруженными силами, правда, в плановом порядке были попытки предупредить. Как раз в этот период проходили большие учения на Кавказе. И когда учения эти закончились, 7 августа подразделения воздушно-десантных войск вернулись в места дислокации, а уже в ночь, в 12.06, начался обстрел Цхинвала. Для людей это был шок. При этом пятидневная война, которая получила абсолютно новое название, она называлась Войной по принуждению к миру. Это готовилось в пропагандистском плане. В 12.06 начались активные боевые действия, а в 12.50 ведущие информационные агентства, как под копирку, дали информацию об агрессии России в отношении Грузии. Когда еще у России не было никаких действий. Только через сутки подразделения общевойсковой армии прибыли в город, и еще через сутки появились подразделения ВДВ. На это все было рассчитано", — отметил Клинцевич в эфире радио Sputnik.

Он также напомнил о еще одном моменте, о котором никто не говорит.

"Когда война закончилась, в результате которой грузинскими ВС в Цхинвал было брошено много техники, эта техника была изъята. Это была старая советская техника с глубокой модернизацией по натовском стандарту американскими, французскими, немецкими разными приборами. Но самая большая проблема, которая возникла – это старые американские хаммеры, где находились в том числе их специалисты, упакованные суперсовременной разведывательной техникой. И они были самым большим пунктом пререканий между нами и американцами, потому что эта техника была захвачена. Это говорит о том, что иностранные специалисты имели возможность колоссального современного мониторинга того, что же происходило, как реагировали на те или иные угрозы, какие были переговорные процессы, как действовали подразделения российских ВС, какие и насколько быстро принимались решения. Понятно, что решения принимал президент Грузии, но его жестко убедили, не посмеет Россия, не посмеет", — сказал Франц Клинцевич.

8 августа исполнится 10 лет со дня вооруженного конфликта в Южной Осетии. Вооруженные силы Грузии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска напали на Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Абхазия, которая с 1993 года также не признавала юрисдикцию властей Грузии, тем временем вытеснила грузинские войска из верхней части Кодорского ущелья. РФ 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.