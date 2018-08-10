Полоскова рассказала о том, что может стать альтернативой американским санкциям

Член экспертно-консультативного Совета при Федеральном агентстве "Россотрудничество", доктор политических наук Татьяна Полоскова рассказала о начале российско-американского экспертного диалога, который может стать альтернативой политике санкций.

Новая волна антироссийских санкций, первый пакет которых вступает в силу с 22 августа, является частью плана американских элит, противостоящих Дональду Трампу, который настроен на иную политику в отношении России, что продемонстрировала последняя встреча на высшем уровне в Хельсинки.

В частности, на встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным речь шла о создании новых площадок экспертного диалога, где российско-американские отношения приобрели бы новую, позитивную окраску. Начало процесса может быть положено ближайшей осенью в Вермонте, где ожидается первая крупная встреча российских и американских экспертов, о чем написали крупнейшие американские СМИ — NewYork Times и Washington Post.

Насколько успешным может быть эта инициатива, на радио Sputnik Беларусь рассказала член экспертного совета Федерального агентства "Россотрудничество", доктор политических наук Татьяна Полоскова.

"Идет борьба в самых высших эшелонах американской власти, с одной стороны — сторонники "закручивания гаек" в отношениях с Россией, с другой — приверженцы серьезного диалога", — сказала Полоскова.



