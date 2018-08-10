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Армен Гаспарян
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Гаспарян о новых санкциях США: цель - унижение и бесчестье России

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Известный политический эксперт, писатель, публицист Армен Гаспарян о новом пакете санкций США в отношении России.

Новый, хорошо экономически просчитанный пакет американских санкций в отношении России преследует политические цели, направленные на максимальное унижение и бесчестье России, считает известный российский эксперт, писатель Армен Гаспарян.

"У этих санкций две цели: политическая и экономическая. Проще понять, что подразумевается под политическим аспектом санкций – это добиться максимального унижения и бесчестия России любым способом, то есть воплотить свою заветную мечту, которая в американской политике была зафиксирована еще с 1948 года, в ней все их отношение к нашей стране, и ради этого все и делается. Любой повод подходит.  Допинг? Хорошо! Недоказанное дело Скрипаля? Отлично! "Белые каски" в Сирии? Замечательно! Украина, Молдова? Восхитительно! Экономический аспект санкций — в чистом виде лоббизм интересов крупного американского бизнеса. Картина эпическая! "Аэрофлоту" летать в США запрещается, дипломатические отношения сведены до минимума, но при этом сотрудничество в космосе никто не трогает, ибо США нуждается в российских космических двигателях. То есть мы прекрасно понимаем, что это политическая игра, с одной стороны, а с другой – нам в очередной раз показали абсолютную невменяемость американской политики", — отметил Гаспарян в эфире радио Sputnik Беларусь.

Как ранее сообщал Sputnik, новый пакет санкций США в отношении России основан на законе 1991 года, касающемся запрета на химическое и биологическое оружие, и будет вводиться в два этапа. Первый пакет запретных мер, касающийся продукции двойного назначения, вступит в силу уже 22 августа. Отсрочка связана с обязательной процедурой по уведомлению Конгресса США и официального опубликования документа.




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