Нанба о значении Кодорской операции: предопределила судьбу Абхазии

Круглый стол, посвященный десятилетию военной операции в Кодорском ущелье, состоялся в Министерстве обороны Абхазии.

"Я считаю, что сегодняшние успехи в развитии нашего общества и государства начались с момента освобождения Кодорского ущелья. Для выполнения задач в Кодорское ущелье были определены пять мотострелковых бригад, три из которых должны были участвовать в десанте. План проведения операции был таков: рассечение Кодорского ущелья на части с высадкой десанта на определенных участках. После этого начать боевые действия по вытеснению из ущелья грузинских военных. Кодорское ущелье являлось вотчиной только лишь Минобороны Абхазии. Для всех людей война окончилась еще в 1993 году, а еще 15 лет после этого проблемы верхней части Кодорского ущелья лежали на плечах Министерства обороны. Бывало так, что от беспомощности и злости мы не знали, куда себя деть, потому что не знали, какую часть территории прикрыть. Или море, или горы. Практически мы должны были держать круговую оборону только скудными силами Министерства обороны. Но задачу мы выполнили", — рассказал Закан Нанба.

Подробности слушайте в подкасте.

Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья началась 12 августа 2008 года. В ходе операции российских и абхазских войск вся территория Абхазии полностью была очищена от грузинских войск. Позднее, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии.



