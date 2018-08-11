Шатров: разработчики приложений знают, чем мы дышим и что слышим

Практически все приложения, которые пользователи скачивают на свои смартфоны, считывают и аккумулируют всю возможную информацию, причем речь идет не только о биографических, финансовых сведениях и личных данных, но даже о биологических характеристиках, отметил в беседе на радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии РФ Игорь Шатров.

"Разработчики и компании, чьи приложения мы устанавливаем, не скрывают, что они хотят получить как можно больше информации о нас, чтобы сделать уникальное маркетинговое предложение, которое нас заинтересует. Соответственно, они собирают всю возможную информацию — чем мы дышим, что мы слышим, читаем, заказываем, и таким образом выбирают и формируют своего потребителя и начинают с ним персонально работать", — рассказал Шатров.

Как известно, каждый пользователь получает на свой смартфон уникальную рекламу, предназначенную только для него и сформированную на основе его интересов, которые зафиксировали специальные технологии из разных приложений.

"Вас уже точно знают, и куда дальше это все будет двигаться? Мы уже видим, как активно продвигаются всякие программы и платформы о здоровом образе жизни. То есть о нас уже собирают реальную биологическую информацию — о биении сердца, частоте пульса, состоянии здоровья. Мне кажется, это последняя стадия. Все иные наши личные данные — это одно, но теперь программы собирают информацию и о нашем физическом и психологическом состоянии", — резюмировал Шатров.



