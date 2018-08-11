16:21 11 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.91
  • EUR76.68
Поиск
Анатолий Зайцев
© Sputnik Бадрак Авидзба

Зайцев о Кодорской операции: я заверил всех, что потерь не будет

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Десять лет со дня освобождения Кодорского ущелья (4)
35 0 0

Какой ценой Абхазской армии удалось одержать победу в военной операции по освобождению Кодорского ущелья, в ходе круглого стола в Минобороны рассказал генерал-полковник в отставке, начальник Генерального штаба вооруженных сил Абхазии с 2003 по 2010 годы Анатолий Зайцев.

Круглый стол, посвященный десятилетию военной операции в Кодорском ущелье, состоялся в Министерстве обороны Абхазии.

"Перед нами стояло две задачи. Первая задача – освободить Кодор от грузинских захватчиков. Вторая задача – провести операцию без потерь. Я помню, в Генеральный штаб пришла группа женщин, они выразили надежду, что военные справятся с задачей и потерь не будет. Я их заверил, что потерь не будет, потому что все нами было продумано. Нужно сказать о мужестве нашего министра обороны Мираба Кишмария. Он разрешил сказать, что его освобождали от должности, когда он отказался переходить в наступление 9 числа. Да, назначали меня, но я сказал, у меня есть свой министр обороны, как он говорит, шага назад я не сделал. Мы военные, мы знали свою работу. И не надо было нам мешать, и мы с этой работой справились. Разведуправление работало очень серьезно. Мы сумели внедрить нужные нам документы в Генштаб Грузии. Нашу горно-стрелковую роту мы многократно засылали в тыл противника, она приносила нам всегда точные данные, что и где находится. Я с восторгом говорю о наших радиоперехватчиках, о наших женщинах, которые расшифровывали все и практически каждый день я получал информацию. Первый этап Великой Отечественной войны был проигран из-за слабой разведки, а наша разведка была на очень высоком уровне, и я удивлялся очень слаженной и хорошей работой. Подготовка была на самом высоком уровне. Думаю, что благодаря этому и была одержана победа", — сказал Зайцев. 

Операция без потерь: о чем поведали участники событий в Кодоре спустя 10 лет>>

Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья началась 12 августа 2008 года. В ходе операции российских и абхазских войск вся территория Абхазии полностью была очищена от грузинских войск. Позднее, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии.

Темы:
Десять лет со дня освобождения Кодорского ущелья (4)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • Нефтяные цистерны, архивное фото
    Слухи не комментируем

    Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Школа
    Великий и могучий

    Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Огненный вихрь в деревне Вудвилл, Англия
Неделя в объективе: Ким Чен Ын, Ататюрк и животные с Путятины
Три собаки в Японии прославились благодаря необычной стене
Пушистый дозор: три собаки в Японии охраняют владения хозяина из бойниц в заборе
Сколько мест в детских садах Абхазии
"В очередь!": ситуация с детсадами в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia