Зайцев о Кодорской операции: я заверил всех, что потерь не будет

Круглый стол, посвященный десятилетию военной операции в Кодорском ущелье, состоялся в Министерстве обороны Абхазии.

"Перед нами стояло две задачи. Первая задача – освободить Кодор от грузинских захватчиков. Вторая задача – провести операцию без потерь. Я помню, в Генеральный штаб пришла группа женщин, они выразили надежду, что военные справятся с задачей и потерь не будет. Я их заверил, что потерь не будет, потому что все нами было продумано. Нужно сказать о мужестве нашего министра обороны Мираба Кишмария. Он разрешил сказать, что его освобождали от должности, когда он отказался переходить в наступление 9 числа. Да, назначали меня, но я сказал, у меня есть свой министр обороны, как он говорит, шага назад я не сделал. Мы военные, мы знали свою работу. И не надо было нам мешать, и мы с этой работой справились. Разведуправление работало очень серьезно. Мы сумели внедрить нужные нам документы в Генштаб Грузии. Нашу горно-стрелковую роту мы многократно засылали в тыл противника, она приносила нам всегда точные данные, что и где находится. Я с восторгом говорю о наших радиоперехватчиках, о наших женщинах, которые расшифровывали все и практически каждый день я получал информацию. Первый этап Великой Отечественной войны был проигран из-за слабой разведки, а наша разведка была на очень высоком уровне, и я удивлялся очень слаженной и хорошей работой. Подготовка была на самом высоком уровне. Думаю, что благодаря этому и была одержана победа", — сказал Зайцев.

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Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья началась 12 августа 2008 года. В ходе операции российских и абхазских войск вся территория Абхазии полностью была очищена от грузинских войск. Позднее, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии.