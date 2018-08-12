Кишмария об освобождении Кодора в 2008 году: сбылась мечта каждого абхаза

Все 15 лет, которые они там находились, они всегда нарушали условия. Хотя миротворческие силы там постоянно находились, грузины всегда думали, как бы что-то предпринять. И до этого в 1998 году была попытка захватить Абхазию. Сколько бы разговоров не было, никаких изменений. Погибали наши военные, погибало мирное население. Грузинская сторона постоянно проводила диверсии, о которых мы докладывали наблюдателям ООН, но меры не предпринимались. В конце концов после агрессии Грузии в отношении Южной Осетии президент Абхазии принял правильное решение. Мы и до этого обсуждали вопрос об освобождении ущелья. 11 августа я дал команду на наступление в Кодорском ущелье. 12 августа Кодорское ущелье было полностью освобождено. Все наши военные действия были согласованы с российскими войсками, с миротворцами. К тому времени у каждого абхаза была мечта освободить Кодорское ущелье. А то, что Грузия планировала, используя кодорское направление, уничтожить Абхазию, это было каждому абхазу понятно", — рассказал министр.
Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья началась 12 августа 2008 года. В ходе операции российских и абхазских войск вся территория Абхазии полностью была очищена от грузинских войск. Позднее, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии.