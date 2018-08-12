Кишмария об освобождении Кодора в 2008 году: сбылась мечта каждого абхаза

"8 августа я встретился с командующим воздушно-десантными войсками генералом Шамановым. Конкретно обговорили операцию, какими силами и как будем действовать. Уже все знали, что проиходило в Южной Осетии. Я лично присутствовал, когда президент Абхазии Сергей Багапш разговаривал по телефону с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты. Он просил помощи с нашей стороны. Багапш заверил, что в этом направлении все будет сделано, дух поднял. Нами было принято решение о направлении личного состава в Кодорское ущелье. Мне было поручено руководить этой операцией. На 11 августа мы запланировали приступить к операции по освобождению Кодорского ущелья от грузинских захватчиков.

Все 15 лет, которые они там находились, они всегда нарушали условия. Хотя миротворческие силы там постоянно находились, грузины всегда думали, как бы что-то предпринять. И до этого в 1998 году была попытка захватить Абхазию. Сколько бы разговоров не было, никаких изменений. Погибали наши военные, погибало мирное население. Грузинская сторона постоянно проводила диверсии, о которых мы докладывали наблюдателям ООН, но меры не предпринимались. В конце концов после агрессии Грузии в отношении Южной Осетии президент Абхазии принял правильное решение. Мы и до этого обсуждали вопрос об освобождении ущелья. 11 августа я дал команду на наступление в Кодорском ущелье. 12 августа Кодорское ущелье было полностью освобождено. Все наши военные действия были согласованы с российскими войсками, с миротворцами. К тому времени у каждого абхаза была мечта освободить Кодорское ущелье. А то, что Грузия планировала, используя кодорское направление, уничтожить Абхазию, это было каждому абхазу понятно", — рассказал министр.

Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья началась 12 августа 2008 года. В ходе операции российских и абхазских войск вся территория Абхазии полностью была очищена от грузинских войск. Позднее, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии.



