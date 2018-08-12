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Рустам Зантария
© Sputnik / Илона Хварцкия

Зантария о работе журналистов в Кодоре: чувство локтя не покидало

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Темы:
Десять лет со дня освобождения Кодорского ущелья (7)
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Журналист телеканала "Абаза ТВ" Рустам Зантария в эфире радио Sputnik вспомнил о работе в Кодорском ущелье, в дни освобождения территории Абхазии от грузинских войск.

"Я на тот период был только год в телевизионной журналистике, перед этим полгода работал в Апсныпрессе. Для меня все было новым, особенно попасть по- настоящему в такой военный репортаж  было волнительным. Помню заботу старшего поколения. Шеф тогда сказал, что оперативность важна, но безопасность самое главное. Поднимаясь наверх, я понял, что на нас возложена большая ответственность. И чувство заботы не покидало меня всю дорогу.  Среди журналистской группы, которая шла наверх в Кодор, были девочки из Апсныпресса,  съемочная группа АГТРК вместе с другой группой из "Абаза ТВ". Мы шли пешком и я помню это чувство локтя. Вот это теплое чувство поддержки друг друга нас не покидало практически ни на минуту", — сказал Зантария.

Темы:
Десять лет со дня освобождения Кодорского ущелья (7)
Теги:
освобождения Кодорского ущелья от грузинских оккупантов


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