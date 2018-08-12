Зантария о работе журналистов в Кодоре: чувство локтя не покидало

"Я на тот период был только год в телевизионной журналистике, перед этим полгода работал в Апсныпрессе. Для меня все было новым, особенно попасть по- настоящему в такой военный репортаж было волнительным. Помню заботу старшего поколения. Шеф тогда сказал, что оперативность важна, но безопасность самое главное. Поднимаясь наверх, я понял, что на нас возложена большая ответственность. И чувство заботы не покидало меня всю дорогу. Среди журналистской группы, которая шла наверх в Кодор, были девочки из Апсныпресса, съемочная группа АГТРК вместе с другой группой из "Абаза ТВ". Мы шли пешком и я помню это чувство локтя. Вот это теплое чувство поддержки друг друга нас не покидало практически ни на минуту", — сказал Зантария.