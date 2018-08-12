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Артем Кметь
© Sputnik Табылды Кадырбеков

Кметь: родители должны контролировать мультфильмы, которые смотрят дети

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Аниматор мультипликационных фильмов Артем Кметь советует родителям, как защитить детей от низкопробного видео в интернете, и объясняет, почему многие современные мультфильмы ребенку лучше смотреть в присутствии взрослых.

"На том же самом Youtube существует алгоритм — как только ты заходишь на какой-то канал и смотришь видео, тебе автоматически находят похожее видео либо с того же канала, либо со схожих. Самое главное для родителей — не оставлять воспроизведение в автоматическом режиме и все время контролировать качество мультфильмов, которые вы показываете своему ребенку. Вы лучше посмотрите какой-то мультфильм вместе с ребенком и оцените, насколько он интересен и насколько он качественный", — отметил Кметь на радио Sputnik Кыргызстан.

По мнению аниматора, система подбора видео на Youtube и других видеохостингах несовершенна, поскольку при автоматическом подборе дети могут случайно увидеть материалы очень спорного качества и содержания. Уберечь ребенка от некачественного видеопродукта достаточно просто, если смотреть те же мультфильмы вместе с ним, резюмировал аниматор.



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