Кметь: родители должны контролировать мультфильмы, которые смотрят дети

Под видом проведения полицейской операции Грузия 25 июля 2006 года ввела в верховье Кодора свои войска и на два года закрепилась там. Как Абхазия освобождала свою историческую территорию и стратегически важную местность в августе 2008 года, читайте в материале Sputnik.

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