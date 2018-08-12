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Доктор медицинских наук Октавиан Ченушэ
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Врач Ченушэ рассказал, от каких продуктов надо отказаться "сердечникам"

Радио
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Врач-кардиолог Октавиан Ченушэ в эфире радио Sputnik Молдова рассказал о том, каким должен быть рацион людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны употреблять меньше соли. Она задерживает воду в организме, что создает дополнительное давление, и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и само сердце", — отметил врач.

Еще одним фактором, негативно влияющим на организм при сердечных заболеваниях, является жирная пища животного происхождения.

"Все из-за холестерина. Это такая молекула, которая содержится только в клетках животного происхождения. Чем жирнее продукт, тем больше в нем холестерина. Согласно статистике, у людей, у которых повышенный холестерин гораздо чаще происходят инфаркты, инсульты или заболевания, связанные с сужением сосудов", — рассказал Ченушэ в эфире Sputnik Молдова.

Собеседник подчеркнул, что для того, чтобы понизить уровень холестерина не обязательно полностью отказываться от этих продуктов, необходимо лишь умерить количество и частоту их употребления.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей. Более того, по оценкам специалистов, в 2015 году по этой причине умерло 17,7 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире.

Чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний следует соблюдать ряд мер, в том числе и придерживаться правильного питания.



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