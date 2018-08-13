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Даут Логуа
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Логуа: очень радовался, когда узнал, что есть ножницы для левшей

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О том, каково это быть левшой, с какими сложностями они сталкиваются, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал молодой режиссер Даут Логуа.

"В семье проблем из-за этого не возникало, родители к этому относились спокойно. В классе у нас было четверо левшей, нас ненавязчиво попытались переучить, но в итоге мы остались левшами, и все решили, что леворукость никому не мешает.  Меня всегда сажали за партой слева, чтобы я никого не толкал в локоть и меня не толкали. Нам повезло с ребятами, что нас не заставляли переучивать. Мир заточен под правшей, их больше. Я помню, как радовался, когда узнал, что есть ножницы для левшей, потому что резать мне было очень неудобно, а я любил всегда что-то вырезать, клеить. Я просил маму купить мне эти ножницы", — рассказал Логуа в эфире радио Sputnik Абхазия. 

Международный день левшей отмечают 13 августа с 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году.



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