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Аббас Джума
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Джума о значении воды для Сирии: похлеще, чем нефть

Радио
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О значении воды в Сирии, о том, как боевики стремились контролировать водоснабжение в Дамаске, в интервью радио Sputnik рассказал журналист международник Аббас Джума.

"Это был единственный источник питьевой воды для всего Дамаска. Этот участок долго удерживался террористами и был объектом шантажа. Во время диверсий Дамаск практически остался без воды, альтернативных источников нет. Вода в Сирии — стратегическая вещь, боевики это знали, кто контролирует воду, тот действительно контролирует все, это даже похлеще, чем нефть. Когда на этом участке велись боевые действия, боевики стремились к контролю за водоснабжением. Такие участки позволяли оставаться боевикам на своих участках, они давили на больное место, но на сегодняшний день в Сирии нет ни боевиков, ни проблем с водой", — рассказал Джума в интервью радио Sputnik. 

Насосная станция в Айн аль-Фидже, которая поставляет питьевую воду в сирийскую столицу Дамаск, возобновила работу на полную мощность и теперь практически полностью обеспечивает водой жителей города.
Уникальность источника в Айн аль-Фидже состоит в том, что современное оборудование там соседствует с сооружениями, которые строили еще древние римляне: например, на станции есть резервное водохранилище, на дне которого можно увидеть молитвенный алтарь. По легенде, здесь они просили богов вернуть воду в случае, если ее уровень понижался.



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