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Виктория Хашиг
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Хашиг о 14 августа 1992 года: происходящее не воспринималось реальным

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О первом дне войны и о своих воспоминаниях в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, начальник штаба медико-санитарного батальона в период Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Виктория Хашиг.

"Происходящее не воспринималось реальным. Этот день для меня начался в Сухуме. Я работала врачом-стоматологом, с утра я находилась на работе. Между приемом пациентов я сидела и читала книгу Джеймса Чейза. В тексте описывалась стрельба, читая книгу, я думала о том, как хорошо пишет автор, что мне кажется, что я слышу стрельбу наяву. Но потом коллеги сказали мне, что вошли войска Госсовета и обстреливают Сухум. Так я узнала о том, что началась война", — рассказала Хашиг.

Хашиг вспоминая первый день войны, рассказала, что впервые в жизни увидела, как обстреливают людей.

"Я оставила мать в Гагре, подъезжая к Бзыбскому мосту, увидела людей, которые пытались вывезти родственников. Меня попросили вывезти людей, я была на своей машине и начала вывозить людей в безопасное место. Затем начал высаживаться грузинский десант, тогда уже перекрыли дорогу в Гагру. Я ехала в районе эстакады в Гагре, в мою сторону ехал КамАЗ, и откуда-то снизу прозвучала автоматная очередь по нему. После стрельбы КамАЗ перевернулся. Справа и слева лежали трупы, это воспринималось очень нереально", — отметила Хашиг.

14 августа 1992 года отряды национальной гвардии Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия. Вторжение в Абхазию носило кодовое название "Меч".
Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев с Северного Кавказа и юга России. Война длилась 413 дней и ночей. Победа Абхазии над Грузией была одержана 30 сентября 1993 года.



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