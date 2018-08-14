Куправа о 14 августа 1992 года: тяжелее этого дня нет

"Воспоминания об этом дне у меня очень тяжелые. Это была пятница, такой же солнечный летний день, как сегодня. Я пришла домой, а живем мы на горе Баграта в Сухуме, и в 11:45 на Красном мосту я услышала автоматную очередь. Я сразу решила, что это война и вслух сказала об этом. Дома никого не было – супруг ушел с младшим сыном на рыбалку, старший сын был в резервном агудзерском батальоне. После этого мы с ним встретились лишь в Гудауте, когда он уже воевал. Потом он погиб. Тяжелее 14 августа для нас нет дня. Пришла армада на людей, которые купались, веселились, жили свободной жизнью, вырвала у нас душу и сердце. Единственное, что держит, это, что мы сильные, сильные наши дети, что мы выстояли", — рассказала Людмила Куправа.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года. Грузинские войска под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии и приступили к боевым действиям. После года освободительных операций во всех регионах республики 30 сентября 1993 года вражеские войска были изгнаны из Абхазии.