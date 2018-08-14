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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о первых днях войны в Абхазии: я был находкой для снайперов

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Батал Кобахия в августе 1992 года не верил в то, что в Абхазии началась война. Когда войска Госсовета Грузии напали на Сухум, он занимался археологическим раскопками в Сухумской крепости.

"Я помню, 13 августа я сидел у Ахры Бжания и пил чай. Тетя Катя испекла нам очередной пирог. И Ахра меня спросил, что я буду делать, если завтра будет война? Какая война? Где я? Даже не собираюсь об этом думать. Я сказал, что завтра мне нужно встать в 7 часов утра, чтобы в 8 быть на раскопках в Сухумской крепости. Утром 14 августа брат меня довез до Сухумской крепости. Я вспоминаю тот день. Так ничего не понял. Бомбили, но я сидел в шурфе и не слышал, что мне говорили. Мне сообщили, что война началась. Я увидел летающие самолеты. Я настолько тогда не склонен был предполагать, что это война, что я начал возмущаться и решил пойти в АбНИИ, а потом в Верховный Совет и сказать о том, что как можно днем проводить такие испытания. И у Абхазского института стали сыпаться пули. Я даже не стал прятаться, люди начали рассыпаться и бежать, а я смотрел и говорил, как так можно? Было около 13 часов. Вот так началась война. А утром ко мне приходил Ахра Бжания и просил мою зеленую археологическую робу. Я спросил, зачем она ему нужна. Он сказал: "Кажется, старик, будет война".  — Вот он встретил войну в этой зеленой форме, а я был в белых брюках, желтой майке и босоножках. В этой одежде я был недели три на боевых позициях. Все смеялись и говорили, что мои майка и штаны просто находка для снайперов", — вспоминает Кобахия.

Батал Кобахия — абхазский ученый-археолог; общественный деятель, с 1992 по 1993 годы участвовал в Отечественной войне в Абхазии, где был одним из организаторов медико-санитарного батальона. За организацию медицинской службы в полевых условиях и оказание медицинской помощи воинам и гражданскому населению в период военных действий в 1995 году был удостоен звания "Герой Абхазии".




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