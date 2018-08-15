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Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц о "Золотой осени - 2018": будет представлено больше брендов Абхазии

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Об участии абхазской делегации в агропромышленной выставке "Золотая осень – 2018" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Мы уже сейчас прогнозируем, что линейка абхазских товаров будет расширена, будет большее количество брендов. Надеюсь, что они все или подавляющее большинство из них будет номинировано, потому что нам за свою продукцию не стыдно. Иногда мы встречаемся с инертностью производителей. То есть они привезли свою продукцию, а дальше бюрократическую часть работы, в которой мы им всячески помогаем, им иногда делать не хочется. Но не стоит так поступать. Произведенную продукцию, которая выстрадана, привезена на "Золотую осень", нужно представить не стесняясь. Тем более, что, как правило, качество продукции у нас самое высокое", — отметил Барциц. 

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия подписал распоряжение о создании рабочей группы по организации участия абхазской делегации в 20 Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2018", сообщает сайт Кабинета Министров республики. 

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" ежегодно проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

С 10 по 13 октября 2018 года экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом вновь смогут посмотреть не менее 300 тысяч посетителей.

Абхазские предприниматели примут участие в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в седьмой раз.




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