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Наталья Осипова
© Фото: Натали Осипова

Осипова об Успенском: в детской литературе останется его линия гуманности

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Детский писатель, член Союза писателей России Наталья Осипова в эфире радио Sputnik выразила надежду на то, что линия гуманности писателя Эдуарда Успенского в детской литературе будет продолжена и после его кончины. Российский писатель Эдуард Успенский умер в возрасте 80 лет.

"Это большая потеря для детской литературы. Его книги всегда воспитывали детей, многие на них выросли. И для писателей детских это был учитель, который показывал, каким образом можно найти ключик к ребенку, написать то, что отзовется в его сердце. Когда уходят такие люди, остается пустота. Но в природе не существует пустоты. Несмотря на тяжелую утрату, я все-таки верю, что не только память об Эдуарде Успенском будет всегда в сердцах его читателей его друзей, но и детские писатели возьмут то, что есть лучшее в его произведениях. И обязательно линия гуманности детской литературы, его удивительный талант никуда не денутся. Он все равно останется в той мере,  в какой остаются после писателя его произведения. Я думаю, что не только российские писатели, но и люди, которые знают детскую литературу, которые выросли на произведениях Эдуарда Успенского, они скорбят. И я скорблю вместе с ними. Но будем надеяться, что на этом его творчество не закончилось, оно будет всегда питать тех, кто пойдет за ним, новых детских писателей, которые, безусловно, есть. Талантами Россия полна", — сказала Осипова.

Эдуард Успенский еще в школьные годы  начал сочинять стихи и рассказы. Впервые стал известен как юморист. В 1966 году Успенский, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая принесла авторам популярность.

Успенский написал сценарии к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многим другим.

Теги:
писатель, Эдуард Успенский


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