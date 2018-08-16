Лосева о "Едином билете" в Абхазию: за два месяца услуга должна стать популярнее

В этом году перевозки по "Единому билету" начались 1 июня и будут продолжаться до 30 сентября. Мы по-прежнему "Единым билетом" в Абхазию возим в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум. К сожалению, про "Единый билет" знает очень мало людей как в России, так и в республике. Поэтому на сегодняшний день мы перевезли около тысячи пассажиров: 680 человек в Абхазию и 306 пассажиров из Абхазии. Впереди два курортных месяца, и мы надеемся, что эта услуга станет востребованной", — сказала Елена Лосева.

С 1 июня возобновятся перевозки по "Единому билету" в Абхазию из Сочи. В этом году цена билета снижена, а также есть удобные для пассажиров нововведения. Воспользоваться услугой можно при путешествии на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и на самолете до аэропорта Сочи. Проездной можно оформить на сайте "РЖД" и в авиакассах не раньше, чем за 90 дней до поездки.



