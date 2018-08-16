15:40 16 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.89
  • EUR76.06
Поиск
Михаил Смолин
© Sputnik Эстония

Смолин о взаимных санкциях США и Турции: конфликт уходит вглубь

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

О перспективах во взаимодействиях Турции с США и Россией в эфире радио Sputnik рассказал политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

"Взаимоотношения Турции и США испортились давно. Я думаю, что реперной точкой можно считать попытку свержения турецкого лидера. И здесь, мне кажется, у Эрдогана создалось стойкое убеждение, что это дело рук США и он в личном плане испортил отношения с Трампом. И все действия, которые мы видим со стороны Турции и одновременно со стороны Штатов, говорят о том, что действительно напряженность между этими двумя странами очень серьезная, потому что США при Трампе делают ставку на Израиль, как лидера этого региона, а Турция с этим не согласна и видит свои амбиции в расширении территории и в Ираке, и в Сирии, Этому очень явно противодействуют США. Поэтому здесь конфликт, который развивается в глубину, в экономике уже идут взаимные санкции. Насколько глубоко это может зайти? Мне кажется в политическом плане Турция не готова выйти из НАТО, она не готова полностью разорвать отношения с Соединенными Штатами. Скорее всего Турция будет действовать на стыке между Россией и США и Эрдоган станет, как я бы назвал, "Ближневосточным Лукашенко". То есть он будет играть на противоречиях и одновременно получать какие-то преференции и от США, когда Турция будет им нужна, и от России, когда мы будем заинтересованы в позиции Турции. Эрдоган не будет разрывать отношения ни с нами, ни с США, но он будет отстаивать свои принципиальные неоосманские в его представлении национальные интересы. И прежде всего это интересы в отношении Ближнего Востока", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Турция удвоила пошлины на ввоз в страну 22 видов американских товаров, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • По традиции посол и абитуриенты выпустили в небо разноцветные воздушные шарики
    Ученья свет

    В то время как в Латвии запрещают образование на русском языке, Россия увеличивает число квот для латвийских абитуриентов.

  • Бедность, пустой кошелек
    Неутешительные данные

    Департамент статистики Литвы опубликовал сведения о количестве жителей страны, проживающих за чертой бедности.

  • Министерство Обороны РМ
    Это провокация!

    Министр обороны Молдовы Евгений Стурза прокомментировал военные учения российских миротворцев, прошедшие на Днестре.

  • Туристы в Фанских горах Таджикистана. Архивное фото
    Безопасное место

    Американские эксперты в сфере туризма не считают, что Таджикистан стал опаснее после нападения на иностранных велосипедистов в Дангаре.

  • Самолет президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
    Индийский вояж

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре планирует совершить свой первый государственный визит в Индию.

  • Фанаты Атлетико у стадиона
    Большой футбол

    В Таллинне завершился матч Суперкубка УЕФА. Как преобразился город с приездом иностранных болельщиков — в материале Sputnik Эстония.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мисс мира 1962 года Катарина Лоддерс
"Мисс мира": как изменилось представление о женской красоте за 70 лет
Лев пытался добраться до мальчика через стекло в зоопарке
Лев попытался добраться до малыша через стекло
Сколько стоит собрать ребенка в школу
Плата за знания: сколько стоит собрать ребенка в школу

Соцсети

Sputnikabkhazia