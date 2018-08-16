Смолин о взаимных санкциях США и Турции: конфликт уходит вглубь

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

"Взаимоотношения Турции и США испортились давно. Я думаю, что реперной точкой можно считать попытку свержения турецкого лидера. И здесь, мне кажется, у Эрдогана создалось стойкое убеждение, что это дело рук США и он в личном плане испортил отношения с Трампом. И все действия, которые мы видим со стороны Турции и одновременно со стороны Штатов, говорят о том, что действительно напряженность между этими двумя странами очень серьезная, потому что США при Трампе делают ставку на Израиль, как лидера этого региона, а Турция с этим не согласна и видит свои амбиции в расширении территории и в Ираке, и в Сирии, Этому очень явно противодействуют США. Поэтому здесь конфликт, который развивается в глубину, в экономике уже идут взаимные санкции. Насколько глубоко это может зайти? Мне кажется в политическом плане Турция не готова выйти из НАТО, она не готова полностью разорвать отношения с Соединенными Штатами. Скорее всего Турция будет действовать на стыке между Россией и США и Эрдоган станет, как я бы назвал, "Ближневосточным Лукашенко". То есть он будет играть на противоречиях и одновременно получать какие-то преференции и от США, когда Турция будет им нужна, и от России, когда мы будем заинтересованы в позиции Турции. Эрдоган не будет разрывать отношения ни с нами, ни с США, но он будет отстаивать свои принципиальные неоосманские в его представлении национальные интересы. И прежде всего это интересы в отношении Ближнего Востока", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Турция удвоила пошлины на ввоз в страну 22 видов американских товаров, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.